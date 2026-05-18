Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе

Президент Владимир Зеленский сообщил в понедельник о запланированных изменениях в дипломатическом корпусе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в вечернем обращении.

"Мы провели сегодня довольно длительное, детальное совещание – правительственные чиновники, наши парламентарии – по кадровым вопросам, требующим решения. Нужно больше активной внутренней работы в государстве", – сказал Зеленский.

Кроме того, добавил он, есть вещи, которые требуют замены и исправления в дипломатическом корпусе.

"В ближайшие недели мы будем все это решать. Я хочу поблагодарить всех, кто с нами, кто с Украиной", – сказал глава государства.

Напомним, в апреле глава МИД Андрей Сибига изложил послам главные задачи на ближайшее время.

Читайте также подробно о том, зачем Украине почетные консулы и почему откровенные фото – не главная проблема