Сибіга виклав послам головні завдання на найближчий час

У середу, 29 квітня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів координаційну онлайн-нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили журналістам у пресслужбі МЗС України.

Міністр поставив українському дипкорпусу чіткі завдання відповідно до пріоритетів, визначених президентом.

"Після виборів в Угорщині спостерігаємо фундаментальну зміну балансів і зменшення блокуючого впливу РФ у Європі. Це відкриває нові можливості для ухвалення стратегічно важливих рішень. Прагнемо якнайшвидше відкрити всі шість переговорних кластерів. Часовий пріоритет – головування Кіпру в ЄС. А протягом головування Ірландії прагнемо вже закрити деякі переговорні глави", – зазначив він.

Глава МЗС додав, що українські дипломати працюють у всіх столицях над забезпеченням необхідного консенсусу.

Він наголосив, що зараз час якнайшвидше підготувати та погодити 21-й санкційний пакет ЄС, який має бути максимально дошкульним для агресора. Міністр додав, що таке рішення матиме суттєвий вплив на мобілізаційні процеси в РФ.

"Кожен росіянин, який підписує контракт, має знати, що водночас накладає на себе та своїх рідних заборону на в’їзд до значної частини світу", – зазначив міністр.

Глава МЗС також наголосив на важливості забезпечення нових внесків у PURL, ретельного виконання попередніх домовленостей, максимального посилення захисту та готовності об’єктів енергетики до наступного зимового періоду, залучення коаліції партнерів для протидії балістичним загрозам, додаткових інвестицій для масштабування українського ОПК, подальшої розбудови мережі дронових і безпекових партнерств, реалізації ініціативи drone deal, розвитку спільного виробництва та інших пріоритетів.

Сибіга також зазначив, що Україна продовжить протидію тіньовому "зерновому флоту" РФ та спробам Росії продавати зерно з тимчасово окупованих територій

"Ми знаємо судна, порти, власників, операторів, капітанів, схеми відключення транспондерів, підміни координат, перевантаження "борт-у-борт" та інші складові цих злочинів. Будемо ініціювати посилення санкцій в усіх юрисдикціях, зокрема в ЄС і G7", – наголосив він.

Учасники наради скоординували підготовку до ключових міжнародних подій і переговорів, зокрема за участю президента України, у другому кварталі.

Сибіга подякував українським послам за наполегливу роботу та відчутні результати для держави

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання глав держав та урядів ЄС на Кіпрі 23 квітня заявив, що слід вже в травні перейти до розблокування переговорних кластерів для вступу України.