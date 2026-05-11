Литва вважає, що розміщення військ США "на передовій" посилить НАТО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що якщо США передислокують частину свого військового контингенту з Німеччини до країн, що межують з Росією та Білоруссю – це посилить стримувальний потенціал НАТО.

Про це він заявив перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що для Литви важливо, аби американські війська залишалися розгорнутими в Європі.

"Що стосується розгортання, то вони повинні бути розміщені там, де їхня присутність створює найбільшу додану вартість. Розгортання на передовій було б найефективнішим для цілей стримування", – сказав він.

Литовський міністр повторив, що його країна готова прийняти додаткові війська союзників.

"Ми готові. Але нам також потрібно поділяти цю спільну мету – збереження американців у Європі", – додав він.

Цього ж дня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що країна готова прийняти на своїй території більшу кількість американських військових.

За повідомленнями ЗМІ, виведення військ США, анонсоване Вашингтоном, стосуватиметься насамперед американської механізованої бригади, що дислокується у Фільзеку в Баварії.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна веде переговори зі США щодо збереження та розширення американського контингенту в Польщі.

