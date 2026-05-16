Глава МЗС Фінляндії: замість дратування через риторику США краще вкладатись в оборону Європи

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен наголошує, що на тлі критичної риторики США на адресу Європи європейцям варто зосередитись на інвестиціях у власну оборону.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Валтонен підтвердила, що вважає НАТО сильнішим, ніж будь-коли раніше, та пояснила свою позицію.

"По-перше, Фінляндія та Швеція зробили значний внесок у безпеку з моменту вступу до НАТО. По-друге, європейські держави нарешті серйозно ставляться до оборони та стримування, що відображається в їхніх військових витратах. Внесок Німеччини тут особливо важливий. І по-третє, США ніколи не заявляли, що вийдуть з НАТО", – сказала вона.

Вона також вважає, що вимоги США щодо посилення європейцями своєї оборони є виправданими.

"Одна річ – це те, що говориться публічно, риторика, яка, безумовно, відрізняється від того, до чого ми звикли і, можливо, очікуємо від США. Але з точки зору змісту, вимога США щодо більшої участі Європи у питаннях безпеки цілком виправдана", – сказала Валтонен.

Вона також закликала не витрачати багато часу, дратуючись через те, що говорять чи не говорять американці.

"Я думаю, що для нас, європейців, має більше сенсу зосередитися на собі, щоб зробити континент безпечним для наших громадян. Це означає, серед іншого, більше інвестицій в оборону. Але це також означає зміцнення нашої конкурентоспроможності, наприклад, шляхом укладання нових угод про вільну торгівлю", – сказала міністерка.

ЗМІ повідомили на початку травня, що США попередили Європу про затримки постачань зброї через вичерпання запасів.

Також повідомляли, що група країн НАТО розробляє новий механізм фінансування для спільних оборонних закупівель.