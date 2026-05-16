FT: Рютте збере керівників провідних оборонних компаній Європи перед самітом НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня закликатиме європейські оборонні компанії збільшити інвестиції та наростити виробництво, оскільки Альянс прагне зміцнити військовий потенціал континенту та заспокоїти президента США.

Про це стало відомо виданню FT від джерел, обізнаних з ситуацією, повідомляє "Європейська правда".

Рютте має зустрітися в Брюсселі з керівництвом провідних європейських оборонних концернів, щоб закликати їх діяти оперативно та підготувати грунт для важливих оголошень на щорічному саміті НАТО в Анкарі в липні.

Напередодні зустрічі компаніям було запропоновано надати інформацію про основні інвестиції та їхню здатність збільшити виробництво, приділивши особливу увагу таким сферам, як протиповітряна оборона та ракети великої дальності.

Рютте регулярно зустрічається з керівниками провідних європейських оборонних компаній, але зібрати представників такої великої кількості компаній на одній зустрічі є незвичайним, зазначили представники галузі.

Його повідомлення про те, чого Альянс очікує від цих груп, також підкреслює нагальну необхідність для НАТО продемонструвати промислове зростання на зустрічі лідерів у Туреччині.

Очікується, що багато найбільших виробників зброї на континенті, таких як Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA та Leonardo, надішлють своїх представників на зустріч.

НАТО хоче, щоб європейські виробники зброї допомогли задовольнити вимоги Трампа щодо збільшення витрат на оборону.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен наголошує, що на тлі критичної риторики США на адресу Європи європейцям варто зосередитись на інвестиціях у власну оборону.

ЗМІ повідомили на початку травня, що США попередили Європу про затримки постачань зброї через вичерпання запасів.