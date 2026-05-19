Европарламент одобрил новые правила об иностранных инвестициях в стратегических секторах

Европейский парламент во вторник одобрил новые правила ЕС по проверке иностранных инвестиций, чтобы предотвратить угрозы безопасности в чувствительных секторах.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента, передает "Европейская правда".

Новые правила поддержали 508 депутатов, 64 проголосовали против и 90 воздержались.

Теперь инициативу должен одобрить Совет ЕС, прежде чем она вступит в силу через 18 месяцев.

Новые правила предусматривают обязательную проверку иностранных инвестиций в чувствительных секторах, таких как оборона, полупроводники, искусственный интеллект, критическое сырье, финансовые услуги, субъекты аэрокосмической, энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуры, а также в избирательную инфраструктуру, с целью выявления и устранения потенциальных рисков для безопасности или общественного порядка.

Процедуры, применяемые к национальным механизмам скрининга, будут упрощены, чтобы снизить сложность и сделать ЕС более привлекательным местом для инвестиций.

Новый закон также будет охватывать операции в пределах ЕС, где инвестор принадлежит физическим или юридическим лицам из страны, не входящей в Евросоюз.

В марте Еврокомиссия представила законодательное предложение по Закону о промышленном акселераторе, в котором предусмотрены рамки иностранных инвестиций в стратегические отрасли.

"Этим текстом мы закрываем главу европейской наивности. Некоторые иностранные государства стремятся ослабить нас. Мы переворачиваем страницу преднамеренной слепоты государств-членов, которая позволила иностранным игрокам захватить контроль над чувствительными секторами нашей экономики", – заявил евродепутат Рафаэль Глюксман, возглавлявший работу над документом.

