У Німеччині розбився чоловік на моторному параплані, причини аварії з’ясовуються.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

54-річний чоловік розбився на своєму моторному параплані в Мекленбурзі-Передній Померанії. Екіпаж рятувального вертольота не зміг йому допомогти.

За даними поліції, чоловік розбився на своєму літаку в районі Людвігслуст-Пархім з причин, які досі залишаються нез'ясованими.

Як зазначається, лікар швидкої допомоги міг лише підтвердити смерть чоловіка, і було викликано рятувальний вертоліт. Поліція зараз розслідує причину аварії.

Раніше повідомлялось, що в Естонії розбився під час зльоту легкомоторний літак, в аварії постраждав його пілот – директор школи.

На початку вересня у Польщі в аварії легкомоторного літака загинули двоє людей.