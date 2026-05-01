Укр Рус Eng

У Польщі під час стрибка з парапланом загинув чоловік

Новини — П'ятниця, 1 травня 2026, 17:54 — Марія Ємець

У Польщі через нещасний випадок під час стрибка з парапланом загинув чоловік.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався 1 травня в районі міста Лешно у Великопольському воєводстві. Шестеро людей виконували стрибки з парапланом з літака, з висоти близько 4000 метрів. 

У всіх обладнання спрацювало й відкрилося, проте під час приземлення один з парапланеристів занадто сильно вдарився об землю. Попри зусилля медиків, реанімувати його не вдалось. Повідомляють, що загиблий – 39-річний чоловік з-під Вроцлава. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща інциденти
Реклама: