У Польщі під час стрибка з парапланом загинув чоловік

У Польщі через нещасний випадок під час стрибка з парапланом загинув чоловік.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався 1 травня в районі міста Лешно у Великопольському воєводстві. Шестеро людей виконували стрибки з парапланом з літака, з висоти близько 4000 метрів.

У всіх обладнання спрацювало й відкрилося, проте під час приземлення один з парапланеристів занадто сильно вдарився об землю. Попри зусилля медиків, реанімувати його не вдалось. Повідомляють, що загиблий – 39-річний чоловік з-під Вроцлава.

Минулої осені у Німеччині розбився чоловік на моторному параплані.

У 2024 році були смертельні інциденти у Литві та Швейцарії.