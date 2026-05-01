У Польщі під час стрибка з парапланом загинув чоловік
П'ятниця, 1 травня 2026
У Польщі через нещасний випадок під час стрибка з парапланом загинув чоловік.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався 1 травня в районі міста Лешно у Великопольському воєводстві. Шестеро людей виконували стрибки з парапланом з літака, з висоти близько 4000 метрів.
У всіх обладнання спрацювало й відкрилося, проте під час приземлення один з парапланеристів занадто сильно вдарився об землю. Попри зусилля медиків, реанімувати його не вдалось. Повідомляють, що загиблий – 39-річний чоловік з-під Вроцлава.
Минулої осені у Німеччині розбився чоловік на моторному параплані.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: