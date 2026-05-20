Как тысячи венгров помогали ВСУ в условиях режима Орбана – история самого известного фонда

После 12 апреля 2026 года, когда партия Виктора Орбана потерпела сокрушительное поражение на выборах, отношения между Украиной и Венгрией получили шанс – хотя и не гарантию – на полную перезагрузку.

Пропаганда Орбана много лет рассказывала людям о надуманной "украинской угрозе" и пыталась искусственно создать из украинцев образ врага.

Несмотря на то, что были те, кто верил правительственной пропаганде, существовала и "другая Венгрия", в которой тысячи венгров собирали деньги на украинскую армию.

"Европейская правда" во время поездки в Будапешт встретилась с самой известной венгерской инициативой, которая этим занималась, – "Закарпатские шаркани" (Kárpátaljai Sárkányellátó). Это название подразделения ВСУ, с помощи которому начиналась эта инициатива.

Далее – краткое изложение статьи.

О деятельности "Шарканов" "ЕвроПравде" приходилось слышать не раз. Сначала это были рассказы венгерских коллег, которых волнует судьба Украины. В начале этого года появилось и официальное признание их вклада – глава МИД Андрей Сибига встретился с руководителем "Шарканов" Балажем Траутманном и вручил ему специальную награду "Янтарное сердце".

Идея о сборе для украинцев появилась 23 октября 2022 года – в годовщину революции 1956 года. То восстание было подавлено советской властью, но осталось предметом гордости венгров и впоследствии стало главным национальным праздником.

А вдохновителем появления этой инициативы стал – сам к этому не стремясь – нынешний посол Украины в Венгрии Федор Шандор, в то время сержант 68-го отдельного батальона ТрО "Закарпатские шаркани". В этот день, в рамках харьковского контрнаступления, его батальон первым вошел в маленькое село Амбарне недалеко от украинско-российской границы, и Шандор опубликовал короткое, всего на 5 секунд, видео. На видео трое военных ВСУ, этнических венгров, произносят фразу "Вперед, венгры!" ("Hajrá, magyarok!").

"В Венгрии это видео стало вирусным, оно "залетело" так, что просто зашкаливает!" – вспоминает Балаж Траутманн.

Это был первый год войны, и было немало сообществ, следивших за событиями в Украине. В том числе – в группе в Facebook, к которой принадлежал Балаж, а также его друг, будапештский школьный учитель истории Михай Олах.

Михай, как человек действия, после просмотра видео из Харьковщины сразу отправил Шандору сообщение через Facebook: мы венгры, мы готовы помочь, что нам делать?

Тот ответил одним словом – "зарядки". Тогда Михай опубликовал сообщение в Facebook-группе о сборе средств на несколько Ecoflow, а уже на следующий день увидел на счете 2500 евро. Вирусная популярность Шандора сделала свое дело.

Когда сбор остановили, денег хватило на три станции, да еще и осталось.

Причем ни Балаж Траутманн, ни Михай Олах не имели никакого опыта взаимодействия с Украиной, поэтому вопросы логистики им пришлось изучать с нуля. Балаж с восторгом рассказывает о своих впечатлениях от работы "Новой почты" (мол, "представьте, они посреди войны за два дня доставили из Ужгорода в Николаев 500 кг груза, и всего за 100 евро, я до сих пор не могу в это поверить!").

В 2024 году "Шаркани" решили институционализироваться, то есть создать официальный фонд в соответствии с венгерским законодательством. Во-вторых, было принято принципиальное решение "перевалить через Карпаты", то есть помогать не только венграм в Украине.

Помощь ВСУ является и будет оставаться основой работы.

Балаж Траутманн оценивает количество венгров, присоединившихся к сбору средств, в "40–50 тысяч тех, кто хотя бы раз отправил нам любое онлайн-пожертвование".

Было бы странно отрицать, что существуют и противники помощи Украине. Но представители фонда "Шаркани" настаивают, что влияние пропаганды Орбана сильно преувеличено и в основном – сугубо "интернетное".

По их словам, вопреки заявлениям Орбана, государство способствовало работе фонда.

