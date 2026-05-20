ЗМІ: Трамп поїде у Францію на саміт G7 попри суперечки із союзниками

Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті лідерів G7, який відбудеться у червні у Франції.

Про це порталу Axios розповів неназваний посадовець Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час саміту Трамп візьме участь в обговореннях питань штучного інтелекту, торгівлі та боротьби зі злочинністю.

Лідери США традиційно беруть участь у щорічних самітах, однак участь Трампа не була гарантована через його невдоволення країнами-членами G7, такими як Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, які не підтримали його воєнні дії в Ірані.

Представник Білого дому заявив, що на зустрічі G7 не будуть підписані конкретні угоди, а буде зроблена спроба досягти консенсусу, на якому в майбутньому можна буде базувати домовленості.

Зустріч відбудеться з 15 по 17 червня в Евіан-ле-Бен, на південному сході Франції. І хоча Іран, ймовірно, буде на порядку денному, Трамп хоче обговорити питання бізнесу.

Війна в Ірані, як і раніше, затьмарює відносини між США та майже всіма їхніми основними союзниками у G7 та за її межами. Навіть якщо до середини червня буде досягнуто домовленості, у повітрі все одно може висіти певна неприязнь, додає портал.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

На тлі суперечок із союзниками Трамп ухвалив рішення щодо скорочення військового контингенту США в Німеччині. Він також допускав, що скоротить чисельність американських військ в Іспанії та Італії.