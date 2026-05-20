Венс висловився про ситуацію з контингентом США у Польщі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ у Польщі відкладено, але додав, що неправильно стверджувати, ніби контингент виводять з Європи.

Заяву американського віцепрезидента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Інформація про можливе скасування планів щодо розміщення 4 тисяч військовослужбовців у Польщі викликали різку критику з боку американських законодавців, стурбованих тим, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки європейських союзників.

Венс на брифінгу в Білому домі заявив, що США хочуть спонукати Європу "взяти на себе більше відповідальності" за загальну оборону.

"Ми не говоримо про виведення всіх американських військ з Європи. Ми говоримо про перерозподіл деяких ресурсів таким чином, щоб максимально зміцнити безпеку США. Я не думаю, що це погано для Європи", – сказав він.

За словами віцепрезидента, про скорочення американського контингенту у Польщі не йдеться.

"Ми не скоротили чисельність військ у Польщі на 4 тисячі осіб. Ми лише відклали розгортання військ, які мали вирушити до Польщі; це не скорочення, а просто стандартна затримка в ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях", – зазначив Венс.

Раніше польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що його уряд спробує вплинути на рішення Пентагону скасувати розміщення американських військових на території Польщі.

Заступники міністра оборони Польщі Цезарій Томчик і Павел Залевський цього тижня відвідують Сполучених Штатів для переговорів щодо скасування Пентагоном розміщення додаткових американських військ в країні.

Тим часом стало відомо, що США скорочують чисельність розміщених у Європі бригад до трьох.