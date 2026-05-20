Рада ЄС і Європарламент досягли згоди щодо двох документів у межах торгової угоди зі США

Рада ЄС і Європарламент досягли попередньої згоди стосовно двох документів у межах "рамкової" торгової угоди зі США, які стосуються тарифних аспектів.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Перемовники від Ради ЄС і Європарламенту досягли згоди щодо виконання тарифних елементів, передбачених рамковою торговою угодою між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Перший документ скасовує мита на американські промислові товари, які ще залишалися, та надає преференційний доступ до ринку через тарифні квоти та знижені тарифи на деякі морепродукти і продукцію сільського господарства, яку не відносять до "чутливих" категорій. Другий документ продовжує призупинення мит на імпорт омарів.

Домовленість відзначають як важливий крок з боку ЄС для виконання угоди.

"Сьогодні ЄС виконує свої зобов’язання. Ми є і будемо надійним партнером у глобальній торгівлі. Ми перебачили у нашій домовленості сильні запобіжники, які дозволять захищати європейські інтереси, європейський бізнес і працівників", – зазначив міністр енергетики, торгівлі й промисловості головуючого у Раді ЄС Кіпру Міхаель Даміанос.

"Запобіжник" передбачає, що ЄС може змінити умови у разі значного зростання певної категорії імпорту зі США, що починає становити загрозу для національних виробників. Зокрема, у разі "належно обґрунтованого запиту" від трьох і більше країн-членів, або запиту від промислових об’єднань, профспілок чи власної ініціативи Єврокомісії можуть почати оцінку, чи справді зростання обсягів імпорту є серйозною загрозою.

У разі підтвердження цього Єврокомісія може вдатись до повного чи часткового призупинення преференційних умов.

Крім того, Єврокомісія має право призупинити преференційні умови у разі невиконання Сполученими Штатами того, що американська сторона обіцяла зі свого боку у межах рамкової угоди – у тому числі, якщо почнуться дискримінаційні кроки проти європейського бізнесу. Підставою для запуску механізму можуть бути і "достатні ознаки" того, що такі кроки можуть статись у майбутньому.

Єврокомісія може призупинити поступки у частині щодо виробів зі сталі й алюмінію, якщо до кінця 2026 року США продовжать застосовувати до такої продукції з ЄС тарифну ставку понад 15%.

Документи передбачають, що через пів року від набрання ними чинності, а надалі – кожні 3 місяці, ЄК повинна буде інформувати євродепутатів про динаміку обсягів американського експорту до ЄС.

Наступним кроком після "фіналізації" текстів на технічному рівні їх мають офіційно погодити і Рада ЄС, і Європарламент.

Нагадаємо, на початку травня президент США Дональд Трамп виставив ЄС двомісячний дедлайн для фіналізації торговельної угоди з США.