Украина и Германия подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на официальных страницах посольства Германии и Министерства финансов Украины.

19 мая в Париже состоялось подписание соглашения Украины и Германии, направленного на избежание двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращения налоговых уклонений.

Документ, заменяющий действующее соглашение 1995 года, определяет четкие правила распределения прав на налогообложение доходов между государствами, направленный на устранение двойного налогообложения, предотвращение налоговых уклонений и создание стабильных условий для ведения бизнеса, объясняют в Минфине.

В частности, соглашение обновляет подходы к налогообложению в соответствии со стандартами ОЭСР и предусматривает изменения ставок налогообложения пассивных доходов в государстве – источнике дохода.

Налогообложение дивидендов:

сохранена ставка 5 % – для дивидендов, которые получает компания договаривающегося государства, владеющая не менее 20 % капитала компании другого государства;

повышена ставка с 10 % до 15 % – в других случаях выплаты дивидендов.

Налогообложение процентов:

повышена ставка с 2 % до 5 % – для процентов, уплачиваемых за продажу в кредит и по займам, предоставляемым банками и финансовыми учреждениями.

Налогообложение роялти:

отменена нулевая ставка налогообложения для отдельных видов роялти;

установлена общая ставка налогообложения – 5 %.

Новый документ также содержит положения относительно:

предотвращения злоупотребления налоговыми льготами;

расширения обмена налоговой информацией между компетентными органами Украины и Германии;

механизмов урегулирования спорных вопросов для защиты прав налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что ЕС потребует от Украины налоговую реформу в обмен на "макрофин" из 90 млрд евро. В пакет требований хотят включить в том числе отмену налоговой льготы на посылки.