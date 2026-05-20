У партії влади попереджають, що вступу до ЄС не буде до завершення війни

Український бізнес і суспільство мають усвідомити неможливість вступ України до ЄС під час війни з Росією, а далі рішення залежатиме від стану Євросоюзу та від думки українців.

Про це заявив у виступі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" народний депутат Олег Дунда ("Слуга народу"), що представляв позицію влади.

Депутат наголосив, що в оцінках перспектив євроінтеграції необхідно позбавитися ілюзій, що вступ можливий ще під час активних бойових дій.

"До завершення війни ми до Євросоюзу не вступимо. Це потрібно усвідомити. Цього не станеться незалежно від того, які закони ми ухвалимо і які ні", – висловив переконання він. Депутат не став конкретизувати, який стан буде достатнім для того, щоби вважати війну "завершеною" у цьому сенсі.

Також представник "СН" вважає, що й після припинення російської агресії ключове значення матимуть політичні міркування. "Питання вступу після війни – це буде політичне питання. І це також не буде залежати від того, які закони ми ухвалили. Це буде залежати від того, в якому стані буде Євросоюз. А Євросоюз буде у стані кризи", – вважає він.

Утім, Дунда вважає, що у разі збереження високої суспільної підтримки євроінтеграції керівництво держави буде змушене виконувати критерії вступу, виконуючи волю виборців.

"Я скажу цинічно і відверто, що кожна влада дивиться на опитування, а не, скажімо, на позицію бізнесу. Зараз, за останніми закритими опитуваннями, євроінтеграцію підтримують близько 70% українців. Тому влада буде робити все, щоб як мінімум показати прогрес на шляху до вступу", – пояснив він.

Щорічна конференція "Торгові війни: мистецтво захисту", яку цьогоріч проводять у Києві компанії "Ілляшев та партнери" та Done, присвячена наслідкам зближення з ЄС для українського бізнесу.

