FT: в ЄС наступного тижня обговорять, хто може стати переговірником з Росією

Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі на Кіпрі наступного тижня обговорять переваги можливих кандидатів на роль переговірника з Росією стосовно мирного врегулювання в Україні.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

FT зазначає, що в ЄС обговорюють, чи міг би колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі або ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель представляти їх на можливих переговорах з господарем Кремля Владіміром Путіним.

За словами співрозмовників видання, окрім Драгі та Меркель, уряди інших країн запропонували як можливих кандидатів президента Фінляндії Александра Стубба та його попередника Саулі Нііністьо.

Обговорення на Кіпрі відбудуться після того, як Вашингтон і Київ висловили підтримку тому, щоб Європа налагодила діалог із російським правителем щодо війни в Україні, повідомили джерела, обізнані з перебігом обговорень.

Адміністрація Дональда Трампа, яка наразі відволікається на власну війну на Близькому Сході, повідомила колегам з ЄС, що не заперечує проти того, щоб Європа вела переговори з Путіним паралельно з мирними переговорами під егідою США, зазначили троє з цих осіб.

"Вони (США. – Ред.) знають, що це не працює", – сказав один із них, маючи на увазі існуючі зусилля щодо припинення конфлікту.

Обговорення цього питання між столицями відбуваються на різних рівнях, повідомило джерело, обізнане з перемовинами, причому існує ймовірність проведення формальних дискусій між лідерами ЄС на саміті в червні.

Український високопосадовець зазначив, що президент Володимир Зеленський хотів би, щоб європейську сторону на переговорах з Росією очолював "хтось на кшталт Драгі" або "сильний, чинний (державний) лідер".

За його словами, очікується, що Зеленський обговорить це питання з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії пізніше цього тижня.

Джерела також зазначають, що Драгі вважається надійною людиною і користується повагою в усьому ЄС, а його технократичний досвід міг би підійти для цієї ситуації.

Один європейський посадовець зазначив, що хоча Нііністьо "є одним з небагатьох європейців, які мають робочі стосунки з Путіним... росіяни зараз дуже незадоволені Фінляндією".

"Я думаю, що це має бути хтось із таких країн, як Нідерланди чи Португалія, які не мають того багажу, що мають країни на сході", – додав він.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС також обговорюватимуть, чого Європа вимагатиме у постконфліктних відносинах з Росією, які червоні лінії вони мають щодо потенційного врегулювання в Україні та якими будуть їхні передумови для початку будь-яких переговорів із Кремлем, додали джерела.

Деякі уряди стурбовані самою дискусією і побоюються, що вона лише висвітлить розбіжності в ЄС щодо України та Росії.

Тим часом радник президента Литви Дейвідас Матульоніс вважає, що контакти з РФ можуть бути налагоджені, але виключно з питання мирної угоди щодо України.

Повідомляли також, що Меркель відмовилась від ролі переговірниці, але закликала лідерів ЄС до прямих переговорів з Кремлем з метою припинення війни в Україні.