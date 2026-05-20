У Литві зупиняли роботу аеропорту Вільнюса й залізницю через повітряну тривогу

Через ранкову повітряну тривогу в кількох регіонах Литви і столиці Вільнюсі призупиняли роботу аеропорту і частково зупиняли поїзди.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Після оголошення повітряної тривоги для Вільнюса повітряний простір над столичним аеропортом закрили. Щонайменш два прибуваючих рейси через це переспрямували до Риги, статус інших буде уточнюватися.

Пасажирів на залізничних вокзалах у загрожених регіонах попросили пройти в укриття, а відправлення найближчих потягів відклали до скасування тривоги.

Поїзди, які перебували у русі, доїздили до найближчої планової зупинки, після чого людей просили пройти в укриття.

Найвищі посадовці країни, включно з президентом, отримали розпорядження спуститися в укриття.

Близько 10:50 повітряну тривогу скасували. Наразі з офіційних повідомлень незрозуміло, чи залетів на територію Литви ймовірний безпілотник, який став причиною оголошення тривоги.

У поліції заявили про відсутність даних про те, що безпілотник впав на території Литви. З таким оголошенням вийшли після появи чуток у соцмережах, що нібито у Вільнюсі чи десь інде впав дрон.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.

19 травня в Естонії вперше збили з винищувача безпілотник, що став причиною тривоги – найімовірніше заблукалий український ударний дрон.

