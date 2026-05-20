ЗМІ: США тиснуть на Україну, вимагаючи домогтися зняття обмежень щодо білоруських добрив

США тиснуть на Україну, щоб та пом'якшила обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі, і попросили Київ переконати європейські країни зробити те саме.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Агентство нагадує, що калій, поживна речовина для ґрунту, що використовується для підвищення врожайності, був основним джерелом валютних надходжень для Білорусі до того, як західні санкції, введені через політичні репресії та підтримку Москви у війні проти України, придушили експорт.

За словами співрозмовників агентства, у США вважають, що скасування обмежень може допомогти створити певну дистанцію між Білоруссю та Росією і поліпшити відносини з Мінськом.

Раніше цього року США вже скасували частину власних обмежень на ввезення добрив з Білорусі в рамках угоди, за якою режим Александра Лукашенка звільнив сотні політичних в’язнів.

Однак без скасування європейських санкцій ефект від цього обмежений тим, що Білорусь не може використовувати свої традиційні маршрути доставки через термінали Балтійського моря і змушена покладатися на російські порти та залізниці. Ключову роль у транзиті відіграють такі країни, як Польща та Литва.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив на закритому засіданні керівної Соціал-демократичної партії минулого тижня, що його країна та інші країни регіону починають відчувати тиск з боку США щодо транзиту калійних добрив.

Згодом у Литві спробували пом’якшити ці коментарі, заявивши, що тиску з боку США не було, а були лише теоретичні дискусії з цього питання.

Литва не планує змінювати свою заборону на транзит з міркувань національної безпеки, а також тому, що це суперечило б санкціям ЄС, зазначили в адміністрації литовського президента.

Обмеження ЄС забороняють транспортування білоруського калійного добрива через Литву – колись ключовий експортний хаб для цього добрива – до морського порту Клайпеда.

За словами джерел, немає жодних ознак того, що ЄС має намір пом'якшити свої обмеження щодо Білорусі.

Як повідомляли, спецпосланець США Джон Коул заявляв, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву, а тому він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.