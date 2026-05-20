У Польщі затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь РФ

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали трьох громадян країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомив міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Семоняк, інформує "Європейська правда".

Як зазначив міністр, затримані – громадяни Польщі, чоловіки віком від 48 до 62 років.

Їм інкримінують розвідувальну діяльність – вивчення розміщення військ НАТО на території Польщі, а також створення та поширення матеріалів пропагандистського та дезінформаційного характеру.

"Щодо всіх підозрюваних Районний суд у Білостоку застосував запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці. Розслідування триває", – додав Семоняк.

Наприкінці квітня Федеральна прокуратура Німеччини затримала громадянина Казахстану, який, як вважається, шпигував на користь Росії з Берліна.

Також повідомляли, що у Польщі затримали солдата Сил територіальної оборони за звинуваченням у шпигунстві на користь російської розвідки.