Сибіга розповів про початок консультацій з Угорщиною щодо питання нацменшин

У середу 20 травня Київ і нова влада у Будапешті почали консультації щодо питань прав угорської меншини за участю очільників МЗС та українського віцепрем’єра з євроінтеграції.

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга повідомив, що вранці 20 травня спільно з угорською колегою Анітою Орбан і віцепрем’єром з євроінтеграції Тарасом Качкою вони відкрили консультації експертного рівня між Києвом і Будапештом щодо прав нацменшин.

У вступному слові міністр акцентував на прагненні України відкрити новий розділ у відносинах з Угорщиною, щоб вони були взаємно вигідними та ґрунтувалися на довірі. Він подякував за засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, зокрема на Закарпатті.

"Україна серйозно ставиться до теми прав нацменшин і зберігає зобов’язання забезпечувати їх згідно з європейськими стандартами. Ми розуміємо, що це дуже значуще питання", – зазначив Сибіга.

Також Сибіга акцентував, що вступ України в ЄС – у стратегічних інтересах Угорщини та буде нагодою для угорців і зміцнити національну єдність, і забезпечити захист прав угорської меншини.

"Підкреслив, що зараз настав час створити надійну основу для відкриття першого переговорного кластера з ЄС цього травня, і ще 5 – у червні. У нас з угорською колегою спільна мета: скористатись цим моментом і забезпечити відчутні результати", – написав Андрій Сибіга.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала взаємодію між Києвом та новою владою у Будапешті з питань прав угорської меншини.

За даними ЗМІ, новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

Непублічно джерела у ЄС називають відкриття навіть першого кластера "Основи" у травні нереалістичним задумом. Детальніше про ситуацію з переговорами – у статті Хто замість Угорщини? Пояснюємо, що відбувається у переговорах з ЄС та коли відкриють кластери.

Читайте також: Права угорців Закарпаття: що вже зробила Україна і чого чекає від Угорщини.