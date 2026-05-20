Литовські урядовці, президент і депутати спускались в укриття через повітряну тривогу

Найвищі посадовці Литви отримали вказівку спуститися в укриття цивільного захисту через повітряну тривогу для столиці Вільнюса – у зв’язку з ризиком присутності ударних безпілотників у повітряному просторі країни.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Радник президента Гітанаса Науседи Фредерікас Янсонас підтвердив, що президента та співробітників його офісу спрямували в укриття.

Аналогічне розпорядження пролунало у Сеймі Литви. З гучномовців оголосили, що через повітряну загрозу усіх присутніх у будівлі просять спуститися в укриття.

Речник прем’єрки повідомив, що Інга Ругінене також пішла в укриття.

Невдовзі перед цим Міноборони Литви оголосило про загрозу з повітря над частиною території країни – через фіксацію дрона біля повітряного простору Литви з боку Білорусі. Повідомили про початок операції НАТО з патрулювання повітряного простору над Балтійським регіоном.

Для столиці Вільнюса оголосили червоний рівень попередження та порадили громадянам до відбою спуститися в укриття.

З офіційних оголошень незрозуміло, чи зазначений апарат перетнув кордон країни і де перебуває.

У поліції зазначили, що йдеться про інцидент, подібний до тих, що днями спостерігалися у Латвії та Естонії, і попередження громадян у такій ситуації є стандартною безпековою процедурою.

Невдовзі перед публікацією цієї новини, приблизно о 10:50, оголосили про відбій повітряної тривоги.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.

19 травня в Естонії вперше збили з винищувача безпілотник, що став причиною тривоги – найімовірніше заблукалий український ударний дрон.