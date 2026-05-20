У Єврокомісії запевнили: ЄС зберігає жорстку позицію щодо російських нафти і газу

Європейська комісія заявила, що не планує пом’якшувати санкції щодо російських енергоносіїв на тлі того, як Велика Британія пішла на поступки.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає Euractiv, пише "Європейська правда".

У середу, 20 травня, уряд Британії застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

На тлі цього Піньо заявила, що Єврокомісія залишається відданою санкціям проти Росії.

"Ми не будемо коментувати дії інших країн щодо санкцій проти Росії. Ми залишаємося відданими нашим санкціям щодо імпорту російських нафти та газу", – сказала вона.

Також Піньо ухилилася від запитання, чи піде ЄС за Вашингтоном і Лондоном у пом’якшенні обмежень на імпорт російського палива у разі поглиблення енергетичної кризи, яка виникла на тлі ситуації на Близькому Сході.

"Побачимо, що принесе майбутнє (...) ми не вагалися підтримати низку санкцій", – додала вона.

Нагадаємо, 18 травня Сполучені Штати оголосили про тимчасове продовження послаблення санкцій на російську нафту, що застрягла в морі, щоб пом’якшити зростання світових цін.

А міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт заявив, що жодні чинні санкції проти Росії не скасовуються, а санкційна політика є "однією з найжорсткіших у світі".