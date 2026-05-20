МЗС Білорусі поставило під сумнів безпеку поїздок до Польщі

У Міністерстві закордонних справ Білорусі закликали громадян "враховувати ризики" під час поїздок до Польщі після повідомлень про те, що білорус нібито зазнав вогнепального поранення від польських правоохоронців.

Про це відомство повідомило у Telegram, пише "Європейська правда".

У МЗС Білорусі заявили, що 12 травня у Польщі громадянин країни начебто зазнав вогнепального поранення після того, як польські правоохоронці "помилково прийняли групу білорусів за членів злочинного угруповання, що й призвело до застосування зброї".

"Цей інцидент змушує серйозно засумніватися в реальному рівні безпеки, який декларується польською стороною. У зв'язку з цим МЗС рекомендує громадянам Білорусі враховувати подібні ризики при плануванні закордонних поїздок: як показує практика, не можна виключати, що законослухняний громадянин може бути помилково прийнятий за правопорушника і підданий непропорційному силовому впливу", – заявив речник МЗС країни.

Також він привітав "початок слідчих дій з боку прокуратури Польщі та кваліфікацію події як перевищення службових повноважень".

28 квітня стало відомо про обмін, у межах якого до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі, журналіст Анджей Почобут. Натомість Польща передала Росії археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.

