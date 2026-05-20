Рютте пригрозив Росії "руйнівними наслідками" у разі застосування ядерної зброї

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія зіштовхнеться із наслідками, якщо під час спільних із Білоруссю навчань щодо ядерного потенціалу, наважиться застосувати його проти України.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Рютте попросили прокоментувати ситуацію зі спільними російсько-білоруськими навчаннями щодо ядерного потенціалу, які розпочалися на початку тижня.

"Вони знають, що якщо це трапиться (використання ядерного потенціалу проти України, – Ред.) – наслідки будуть руйнівними", – сказав він.

Також він наголосив, що НАТО стежить за цими навчаннями.

Нагадаємо, 18 травня Міноборони Білорусі оголосило про початок масштабних навчань із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

Офіційний Київ назвав це небезпечним прецедентом та викликом для глобальної безпеки.

А лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська заявила, що самопроголошений президент країни Александр Лукашенко своєю ядерною співпрацею з Москвою перетворив Білорусь на платформу для російської загрози.