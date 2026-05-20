Європарламент просить Єврокомісію оцінити дії Словаччини щодо дотримання цінностей

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка містить заклик до Єврокомісії оцінити ризики серйозних порушень словацьким урядом цінностей ЄС та ймовірного нецільового використання коштів.

Резолюцію підтримали 347 депутатів. 165 парламентарів проголосували проти та 25 утрималися.

У документі висловлюється стурбованість погіршенням поваги до демократії, верховенства права та основних прав у Словаччині, які ставлять під загрозу захист фінансових інтересів ЄС.

Депутати Європарламенту хочуть, щоб Єврокомісія оцінила, чи існує явний ризик порушення цінностей ЄС Словаччиною, та використала всі наявні в її розпорядженні превентивні заходи для захисту цінностей та бюджету ЄС.

Серед головних проблем парламентарі називають зміни в кримінальному законодавстві Словаччини, які включають пом'якшення правил щодо корупції та закриття спеціалізованих антикорупційних органів. Також йдеться про повідомлення щодо переслідування колишніх слідчих, які займалися антикорупційною діяльністю.

Парламент також стурбований нещодавніми конституційними змінами, що обмежують основні права та ставлять під сумнів верховенство права ЄС, а також спробою уряду скасувати службу захисту викривачів у Словаччині.

В Європарламенті також висловили стурбованість ймовірним нецільовим використанням коштів з проєктів розвитку сільських районів та туризму, що фінансуються ЄС, для будівництва або реконструкції елітних приватних маєтків.

Нагадаємо, наприкінці квітні Європарламент підтримав документ із закликом до Єврокомісії заморозити виплати Словаччині з бюджету ЄС через ситуацію з верховенством права та загрозу фінансовим інтересам Євросоюзу.

Раніше в ЄС висловили невдоволення через рішення уряду Словаччини запровадити заходи, які передбачають різне ціноутворення на заправках для автомобілів з іноземною та вітчизняною реєстрацією. В уряді Роберта Фіцо відкинули заклики Єврокомісії скасувати цю політику.