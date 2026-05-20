Литва закупить шведські гранатомети Carl-Gustaf на 58 млн євро

Міністерство оборони Литви підписало контракт зі шведською оборонною компанією Saab Dynamics AB на придбання 84-мм гранатометів Carl-Gustaf M4.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Цей контракт є частиною десятирічної угоди між Литвою та компанією Saab Dynamics AB, його загальна вартість може сягнути приблизно 58 мільйонів євро.

За словами литовського міністра оборони Робертса Каунаса, співпраця сприятиме зміцненню національних компетенцій у сферах зберігання боєприпасів, логістики, інженерних рішень та технологій безпеки, а також сприятиме розвитку можливостей оборонної промисловості країни.

Контракт також включатиме закупівлю польових навчальних гармат Carl-Gustaf M4, їх компонентів та адаптерів малого калібру для навчальних боєприпасів.

Очікується, що поставки гранатометів розпочнуться цього року.

Як писала "Європейська правда", Литва цього року виділить чверть свого оборонного бюджету на закупівлю озброєння, зокрема на придбання засобів спостереження за повітряним простором та протиповітряної оборони.

Цього року Литва розраховує завершити формування другої батареї системи ППО NASAMS.