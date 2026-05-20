В Еврокомиссии заверили: ЕС сохраняет жесткую позицию по нефти и газу из РФ

Европейская комиссия заявила, что не планирует смягчать санкции в отношении российских энергоносителей на фоне того, как Великобритания пошла на уступки.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, передает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В среду, 20 мая, правительство Великобритании применило исключение из санкций против России, позволив импорт дизельного и авиационного топлива, изготовленного из российской сырой нефти в третьих странах.

На фоне этого Пиньо заявила, что Еврокомиссия остается приверженной санкциям против России.

"Мы не будем комментировать действия других стран в отношении санкций против России. Мы остаемся преданными нашим санкциям в отношении импорта российских нефти и газа", – сказала она.

Также Пиньо уклонилась от вопроса, последует ли ЕС за Вашингтоном и Лондоном в смягчении ограничений на импорт российского топлива в случае углубления энергетического кризиса, который возник на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

"Посмотрим, что принесет будущее (...) мы не колеблясь поддержали ряд санкций", – добавила она.

Напомним, 18 мая Соединенные Штаты объявили о временном продлении ослабления санкций на российскую нефть, застрявшую в море, чтобы смягчить рост мировых цен.

А министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант заявил, что никакие действующие санкции против России не отменяются, а санкционная политика является "одной из самых жестких в мире".