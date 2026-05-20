Мадяр хоче розширити склад "Вишеградської четвірки"

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прагне відновити роботу формату Вишеградської групи, до якої також входять Польща, Чехія та Словаччина, та запросити туди нових членів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в ході свого візиту до Варшави, передає Politico.

Формат "Вишеградської четвірки" був заснований у 1991 році як платформа для просування інтересів країн Центральної Європи в ЄС.

Водночас в останні роки група втратила дипломатичну вагу через гострі внутрішні розбіжності, зокрема між проросійським експрем’єром Угорщини Віктором Орбаном та проєвропейським очільником польського уряду Дональдом Туском.

Новий прем’єр-міністр Угорщини прагне зосередитися на відновленні роботи групи та її можливому розширенні.

"Вишеградська група може відновити свою життєву силу та вплив у Європейському Союзі. Я особисто готовий до того, щоб ми розширили цю співпрацю, включивши до неї інші країни", – сказав Мадяр під час спільної з Туском пресконференції у Польщі.

За його словами, розширений формат може включати країни Північної Європи, а також Австрію, Хорватію, Словенію, Румунію, або країни Західних Балкан.

Мадяр також заявив, що Угорщина може спробувати організувати саміт Вишеградської групи у Будапешті до кінця червня. Цю ідею привітав його польський колега.

"Я буду більш ніж щасливий. Я багато-багато років чекав цього моменту, щоб знову сісти за один стіл з угорцем, словаком та чехом, щоб обговорити, що ми можемо зробити разом для наших народів та в Європі", – сказав Туск.

Повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідує Польщу з дводенним візитом, спрямованим на перезавантаження відносин. Це також його перша закордонна поїздка на посаді глави уряду.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з угорським колегою заявив, що лідери співпрацюватимуть над "спільною європейською позицією" щодо України та мають схожі погляди на це питання.