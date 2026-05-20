Туск заявив, що співпрацюватиме з Мадяром над спільною позицією щодо України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з угорським колегою Петером Мадяром у Варшаві заявив, що лідери співпрацюватимуть над "спільною європейською позицією" щодо України та мають схожі погляди на це питання.

Як пише "Європейська правда", про це Туск сказав на спільній пресконференції з Мадяром у столиці Польщі, передає PAP.

Прем’єр-міністр Угорщини відвідує Польщу з дводенним візитом, спрямованим на перезавантаження відносин. Це також перша закордонна поїздка Мадяра на посаді глави уряду.

Після переговорів у Варшаві польський прем’єр заявив, що розраховує на "дружню, а за потреби й критичну" співпрацю з Будапештом, зокрема й в питанні російсько-української війни.

"Я думаю, що ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію", – додав Туск.

За словами глави польського уряду, йдеться також про процес вступу України до ЄС, який підтримує Варшава.

"Україна дуже зацікавлена ​​у прискоренні переговорів про вступ. Україна рішуче прагне членства в Європейському Союзі. Польща повністю підтримує ці плани", – заявив Туск.

Він наголосив, що він і Мадяр віддані дотриманню всіх правил, які також застосовувалися до Польщі, коли країна вступала до ЄС.

Сам угорський прем’єр назвав Україну жертвою у війні, яка має право захищатися "будь-якими засобами", щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет.

На думку Мадяра, пріоритетним зараз є припинення військових дій між Росією та Україною.

"Потім треба укласти мир, який буде стабільним і який гарантуватиме саме міжнародна спільнота", – зазначив прем’єр Угорщини.

Мадяр раніше заявляв, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні на Закарпатті, щоб обговорити питання меншин.

