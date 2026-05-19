Новий прем’єр Угорщини прибув з першим візитом до Польщі для "перезавантаження відносин"

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 19 травня розпочав свій перший візит – до Польщі, він триватиме два дні.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок Мадяр розпочав дводенний візит до Польщі, що є першим його закордонним візитом з часу вступу на посаду; разом з ним їдуть ще кілька членів уряду.

Поїздку розглядають як перший великий крок до перезавантаження відносин Варшави й Будапешта після їхнього "похолоднішання" з часу повернення на прем’єрську посаду у Польщі Дональда Туска, який жорстко критикував антиєвропейські та проросійські кроки Віктора Орбана.

Мадяр починає візит з Кракова, після чого планує їхати потягом до Варшави на зустріч з топпосадовцями польського уряду, а далі – до Гданська на півночі країни.

Рішення їхати поїздом він пояснив бажанням подивитися, якою вийшла швидкісна польська залізниця – оскільки розглядає будівництво швидкісної лінії між Варшавою і Будапештом.

Мадяра супроводжують у поїздці очільниця МЗС Аніта Орбан, міністр економіки та енергетики Іштван Капітань, міністр оборони Ромулус Русін-Сенді, міністр транспорту Давід Вітезі.

"Сфери відповідальності міністрів-учасників візиту природно вказують на напрямки наших запланованих переговорів", – зазначив Мадяр.

Неофіційно повідомляють, що Туск збирається запропонувати новому угорському уряду доступ до СПГ-терміналу у Гданську, що почне працювати з 2028 року – що допоможе у реалізації обіцянки Мадяра покласти край енергетичній залежності від Москви до 2035 року.

Окрім того, за словами джерел, польська сторона ініціює обговорення підтримки України. Також темою розмови буде співпраця у межах "Вишеградської четвірки".

У Мадяра розраховують обговорити підтримку Польщі у розблокуванні європейських коштів, передбачених для Угорщини, які вона не отримала через проблеми з верховенством права в "епоху Орбана".

Мадяр раніше заявляв, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні на Закарпатті, щоб обговорити питання меншин.

Читайте також: Права угорців Закарпаття: що вже зробила Україна і чого чекає від Угорщини.