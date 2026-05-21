Віцепрем’єр Качка зустрівся з президентом Сербії

Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка під час візиту до Сербії в четвер зустрівся з сербським президентом Александаром Вучичем.

Про це Качка розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, вони обговорили розширення ЄС, двостороннє співробітництво та регіональний розвиток.

"Ми обмінялися думками щодо майбутнього політики розширення ЄС та важливості збереження динаміки в процесі вступу. Я наголосив, що політичні сигнали від держав-членів мають велике значення для країн-кандидатів. ЄС підтримує ініціативи, які можуть прискорити інтеграцію та сприяти просуванню процесу вступу", – зауважив Качка.

Він наголосив, що пріоритет України залишається незмінним – це відкриття всіх переговорних кластерів і подальший прогрес на шляху до ЄС.

Також вони з Вучичем обговорили важливість завершення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю між країнами.

"Високо оцінюємо відкритість Сербії до подальшої інтенсифікації двостороннього діалогу", – підкреслив Качка.

Нагадаємо, у ході візиту Качки було підписано спільну заяву про відновлення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Сербією.

Також представники України та Сербії підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері євроінтеграції.

Візиту українського посадовця передувала телефонна розмова президентів України та Сербії. Володимир Зеленський після переговорів з Александаром Вучичем заявив, що обидва лідери бачать потенціал для розвитку двосторонніх відносин.