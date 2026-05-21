Україна та Сербія співпрацюватимуть у сфері євроінтеграції

Представники України та Сербії підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері євроінтеграції.

Як пише "Європейська правда", про це у мережі X повідомив віцепрем’єр-міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, який перебуває з візитом у Сербії.

З сербського боку документ підписав міністр з питань європейської інтеграції Неманья Старович.

За словами Качки, меморандум дозволить Україні та Сербії поглибити співпрацю в питаннях переговорів про вступ до ЄС, інституційного розвитку, обміну досвідом та підготовки державних службовців, які беруть участь у процесі євроінтеграції.

Нагадаємо, у четвер віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції України розпочав візит до Сербії та зустрівся з прем’єр-міністром країни Джуро Мацутом.

В ході візиту також було підписано спільну заяву про відновлення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Сербією.

Візиту українського посадовця передувала телефонна розмова президентів України та Сербії. Володимир Зеленський після переговорів з Александаром Вучичем заявив, що обидва лідери бачать потенціал для розвитку двосторонніх відносин.

Відносини Києва й Белграда є непростими через традиційно прихильну до Москви позицію Сербії.