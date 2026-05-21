Вице-премьер Качка встретился с президентом Сербии

Вице-премьер-министр Украины Тарас Качка в ходе визита в Сербию в четверг встретился с сербским президентом Александаром Вучичем.

Об этом Качка рассказал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

По его словам, они обсудили расширение ЕС, двустороннее сотрудничество и региональное развитие.

"Мы обменялись мнениями о будущей политике расширения ЕС и важности сохранения динамики в процессе вступления. Я подчеркнул, что политические сигналы от государств-членов имеют большое значение для стран-кандидатов. ЕС поддерживает инициативы, которые могут ускорить интеграцию и способствовать продвижению процесса вступления", – отметил Качка.

Он подчеркнул, что приоритет Украины остается неизменным – это открытие всех переговорных кластеров и дальнейший прогресс на пути в ЕС.

Также они с Вучичем обсудили важность завершения переговоров по соглашению о свободной торговле между странами.

"Высоко оцениваем открытость Сербии к дальнейшей интенсификации двустороннего диалога", – подчеркнул Качка.

Напомним, во время визита Качки было подписано совместное заявление о возобновлении переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Сербией.

Также представители Украины и Сербии подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере евроинтеграции.

Визиту украинского чиновника предшествовал телефонный разговор президентов Украины и Сербии. Владимир Зеленский после переговоров с Александаром Вучичем заявил, что оба лидера видят потенциал для развития двусторонних отношений.