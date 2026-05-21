Україна та Сербія поновили переговори щодо угоди про вільну торгівлю

Україна та Сербія підписали спільну заяву про відновлення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

Про це у мережі X повідомив віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка за підсумками візиту до Сербії, передає "Європейська правда".

Качка та міністерка внутрішньої та зовнішньої торгівлі Сербії Ягода Лазаревич підписали спільну заяву, якою країни розпочали переговори щодо угоди про вільну торгівлю.

🇺🇦🇷🇸 Ukraine & Serbia have agreed to resume negotiations on a Free Trade Agreement. Today w/🇷🇸 Minister of Domestic and Foreign Trade Jagoda Lazarević we signed a Joint Statement launching the negotiation process. We expect future agreement to boost bilateral trade, strengthen… pic.twitter.com/5g4TfLeDoz – Taras Kachka (@taraskachka) May 21, 2026

"Ми сподіваємося, що майбутня угода сприятиме активізації двосторонньої торгівлі, зміцненню промислового співробітництва, покращенню доступу до ринків та створенню регіональних ланцюгів постачання між Україною, Сербією та країнами-партнерами", – заявив український віцепрем’єр-міністр.

За словами Качки, переговори із Сербією мають на меті поглиблення економічної інтеграції та відкриття нових можливостей для бізнесу в обох країнах.

Нагадаємо, у четвер віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції України розпочав візит до Сербії та зустрівся з прем’єр-міністром країни Джуро Мацутом.

Візиту передувала телефонна розмова президентів України та Сербії. Володимир Зеленський після переговорів з Александаром Вучичем заявив, що обидва лідери бачать потенціал для розвитку двосторонніх відносин.

Очікується, що Зеленський відвідає Сербію у пізніші дати. Спершу у сербських ЗМІ з’являлись повідомлення, що його візит можливий цього тижня.