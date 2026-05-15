Рада Україна-НАТО збереться у форматі неформальної вечері 21 травня

Засідання Ради Україна-НАТО пройде у форматі неформальної вечері 21 травня в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Про це свідчить програма зустрічі, оприлюднена штаб-квартирою Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО пройде 21-22 травня у Гельсінгборзі у Швеції.

У перший день зустрічі на 17:15 за місцевим часом заплановано прийом для міністрів закордонних справ, після якого відбудеться неформальна вечеря для членів Ради Україна-НАТО.

Вечеря організована міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. На ній будуть присутні король Швеції Карл XVI Густав та королеви Сільвія прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссона.

Нагадаємо, 11 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі говорив про низку питань, пов’язаних з обороноздатністю України.

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі Сибіга говорив про потребу посилити роль Європи у мирних зусиллях.