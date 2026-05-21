Глава МЗС Німеччини розкрив пріоритети зустрічі міністрів НАТО: йтиметься про Україну 

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що на зустрічі очільників МЗС країн НАТО у шведському Гельсінгборзі йтиметься про війну на Близькому Сході та про посилення підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це Вадефуль написав на платформі X.

Глава німецького МЗС наголосив, що Україна зараз робить найбільший внесок у європейську безпеку поза межами НАТО. Тому на саміті у Швеції союзники мають розробити пропозиції щодо того, як вони можуть надалі підтримувати Україну та використати досягнення її оборонної промисловості в Альянсі.

Міністри закордонних справ, серед іншого, обговорять ситуацію на Близькому Сході, зокрема зусилля спрямовані на забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

Вадефуль також наголосив, що Німеччина бере на себе лідерські обов’язки в НАТО та підтримує посилення європейської відповідальності за оборону континенту.

Нагадаємо, зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбудеться 21-22 травня у Гельсінгборзі у Швеції. 21 травня також очікується засідання Ради Україна-НАТО у форматі неформальної вечері, до якої долучиться український міністр Андрій Сибіга.

Зустріч глав МЗС країн Альянсу також відвідає держсекретар США Марко Рубіо. Перед своїм вильотом до Швеції він заявив, що адміністрація Дональда Трампа все ще розчарована союзниками по НАТО через їхню позицію щодо війни в Ірані.

Зазначимо, на тлі суперечок із союзниками президент США Дональд Трамп ухвалив рішення щодо виведення 5 000 американських військових з Німеччини.