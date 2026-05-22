Сибіга провів першу особисту зустріч із новою главою МЗС Угорщини

Міністри закордонних справ України та Угорщини – Андрій Сибіга та Аніта Орбан – провели першу особисту зустріч на полях засідання НАТО в Гельсінгборзі.

Про це Сибіга повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Міністри підбили підсумки першого раунду двосторонніх консультацій на рівні експертів щодо національних меншин цього тижня та домовилися провести другий раунд наступного тижня.

"Визнаємо важливість прогресу на цьому треку; прагнемо знайти конструктивні рішення та досягти відчутних результатів. Зі свого боку я підкреслив критичну важливість вступу України до ЄС та своєчасного відкриття переговорних кластерів", – зазначив Сибіга.

Український міністр поінформував Орбан про ситуацію на полі бою, мирний процес та потенційну нову роль Європи.

Дипломати погодилися, що відновлення двостороннього діалогу України та Угорщини є позитивним розвитком для обох країн і всієї Європи, скоординували подальші двосторонні контакти на всіх рівнях.

Варто зазначити, що світлини із зустрічі міністрів свідчать про те, що Сибіга та Орбан зустрілися у ресторані Home Hotel Grand Гельсінгборга, а не в офіційній установі.

Як відомо, 20 травня Аніта Орбан, глава МЗС України Андрій Сибіга і віцепрем’єр Тарас Качка відкрили консультації експертного рівня між Києвом і Будапештом щодо прав нацменшин.

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що надання угорській меншині в Україні прав, які мають меншини в інших країнах Євросоюзу, є необхідною умовою для отримання згоди Будапешта на відкриття першого кластера у передвступних переговорах ЄС з Києвом.

