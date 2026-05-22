Сибига провел первую личную встречу с новой главой МИД Венгрии

Министры иностранных дел Украины и Венгрии – Андрей Сибига и Анита Орбан – провели первую личную встречу на полях заседания НАТО в Хельсингборге.

Об этом Сибига сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Министры подвели итоги первого раунда двусторонних консультаций на уровне экспертов по национальным меньшинствам на этой неделе и договорились провести второй раунд на следующей неделе.

"Признаем важность прогресса на этом треке; стремимся найти конструктивные решения и достичь ощутимых результатов. Со своей стороны я подчеркнул критическую важность вступления Украины в ЕС и своевременного открытия переговорных кластеров", – отметил Сибига.

Украинский министр проинформировал Орбан о ситуации на поле боя, мирном процессе и потенциальной новой роли Европы.

Дипломаты согласились, что восстановление двустороннего диалога Украины и Венгрии является положительным развитием для обеих стран и всей Европы, скоординировали дальнейшие двусторонние контакты на всех уровнях.

Стоит отметить, что фотографии со встречи министров свидетельствуют о том, что Сибига и Орбан встретились в ресторане Home Hotel Grand Хельсингборга, а не в официальном учреждении.

Как известно, 20 мая Анита Орбан, глава МИД Украины Андрей Сибига и вице-премьер Тарас Качка открыли консультации экспертного уровня между Киевом и Будапештом по правам нацменьшинств.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предоставление венгерскому меньшинству в Украине прав, которые имеют меньшинства в других странах Евросоюза, является необходимым условием для получения согласия Будапешта на открытие первого кластера в предвступительных переговорах ЕС с Киевом.

