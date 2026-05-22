Сибига провел первую личную встречу с новой главой МИД Венгрии
Новости — Пятница, 22 мая 2026, 10:32 —
Министры иностранных дел Украины и Венгрии – Андрей Сибига и Анита Орбан – провели первую личную встречу на полях заседания НАТО в Хельсингборге.
Об этом Сибига сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".
Министры подвели итоги первого раунда двусторонних консультаций на уровне экспертов по национальным меньшинствам на этой неделе и договорились провести второй раунд на следующей неделе.
"Признаем важность прогресса на этом треке; стремимся найти конструктивные решения и достичь ощутимых результатов. Со своей стороны я подчеркнул критическую важность вступления Украины в ЕС и своевременного открытия переговорных кластеров", – отметил Сибига.
Украинский министр проинформировал Орбан о ситуации на поле боя, мирном процессе и потенциальной новой роли Европы.
Дипломаты согласились, что восстановление двустороннего диалога Украины и Венгрии является положительным развитием для обеих стран и всей Европы, скоординировали дальнейшие двусторонние контакты на всех уровнях.
Стоит отметить, что фотографии со встречи министров свидетельствуют о том, что Сибига и Орбан встретились в ресторане Home Hotel Grand Хельсингборга, а не в официальном учреждении.
Как известно, 20 мая Анита Орбан, глава МИД Украины Андрей Сибига и вице-премьер Тарас Качка открыли консультации экспертного уровня между Киевом и Будапештом по правам нацменьшинств.
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предоставление венгерскому меньшинству в Украине прав, которые имеют меньшинства в других странах Евросоюза, является необходимым условием для получения согласия Будапешта на открытие первого кластера в предвступительных переговорах ЕС с Киевом.
Читайте также: Права венгров Закарпатья: что уже сделала Украина и чего ждет от Венгрии.