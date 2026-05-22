Латвія не бачить причин задіювати статтю 4 НАТО через проблему із "заблукалими" дронами 

Новини — П'ятниця, 22 травня 2026, 11:07 — Марія Ємець

Виконувачка обов’язків глави МЗС Латвії Байба Браже сказала, що Рига не планує застосовувати "консультаційну" статтю 4 Договору НАТО через заблукалі українські дрони, оскільки це ситуація іншого характеру. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарях ЗМІ перед зустріччю міністрів країн НАТО у шведському Гельсінгборзі.  

Посадовицю запитали, чи розглядає Латвія застосування статті 4 НАТО через наростаючу проблему із заблукалими українськими безпілотниками. Браже відповіла, що для цього немає причин, оскільки це ситуація іншого характеру. 

"Це не військова загроза – це збиті з курсу російськими засобами РЕБ українські дрони. Йдеться про дуже невелику кількість апаратів – ми повинні були б впоратися з цим… Тут радше потрібно працювати з нашими власними готовністю і спроможностями", – зазначила Байба Браже. 

Вона вкотре відкинула російську дезінформацію про нібито дозвіл країн Балтії для України використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ, зауваживши, що у Москві шукають виправдання своїй вразливості перед українськими ударами. 

Браже також подякувала за підтримку усім столицям, які відреагували на російську брехню і погрози.

Цього тижня у східних районах Латвії кілька днів поспіль оголошували повітряну тривогу через ризик потрапляння безпілотників у повітряний простір країни. 

