Латвія не бачить причин задіювати статтю 4 НАТО через проблему із "заблукалими" дронами 

Виконувачка обов’язків глави МЗС Латвії Байба Браже сказала, що Рига не планує застосовувати "консультаційну" статтю 4 Договору НАТО через заблукалі українські дрони, оскільки це ситуація іншого характеру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарях ЗМІ перед зустріччю міністрів країн НАТО у шведському Гельсінгборзі.

Посадовицю запитали, чи розглядає Латвія застосування статті 4 НАТО через наростаючу проблему із заблукалими українськими безпілотниками. Браже відповіла, що для цього немає причин, оскільки це ситуація іншого характеру.

"Це не військова загроза – це збиті з курсу російськими засобами РЕБ українські дрони. Йдеться про дуже невелику кількість апаратів – ми повинні були б впоратися з цим… Тут радше потрібно працювати з нашими власними готовністю і спроможностями", – зазначила Байба Браже.

Вона вкотре відкинула російську дезінформацію про нібито дозвіл країн Балтії для України використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ, зауваживши, що у Москві шукають виправдання своїй вразливості перед українськими ударами.

Браже також подякувала за підтримку усім столицям, які відреагували на російську брехню і погрози.

Цього тижня у східних районах Латвії кілька днів поспіль оголошували повітряну тривогу через ризик потрапляння безпілотників у повітряний простір країни.