В Угорщині на заводі MOL стався вибух: загинула людина, є поранені

На угорському нафтопереробному заводі MOL стався вибух, внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петер Мадяр у Facebook, пише "Європейська правда".

У п'ятницю, 22 травня, Мадяр заявив, що у місті Тисауйварош на НПЗ MOL стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще кілька зазнали серйозних травм.

За словами прем’єра, міністр енергетики Іштван Капітань разом із генеральним директором MOL Жолтом Гернаді вирушили до місця події.

18 травня від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца у Німеччині.

21 травня рятувальники знайшли першу загиблу під завалами трьох поверхів житлового будинку, де стався вибух.