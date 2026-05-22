Глава МЗС Латвії: Росія прогресує у застосуванні дронів, нам не можна гаяти час

Виконувачка обов’язків глави МЗС Латвії Байба Браже наголосила, що країнам НАТО важливо швидко впроваджувати у свої армії новітні технології, що розвинулися за роки російсько-української війни, щоб бути готовими до загроз з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарях ЗМІ перед зустріччю міністрів країн НАТО у шведському Гельсінгборзі.

Браже наголосила, що технологічні інновації, які розвинулися за роки російсько-української війни, мають бути якнайшвидше інтегровані в оборонні спроможності країн Альянсу.

"Нам потрібно нарощувати найсучасніші технології, безпілотні системи – усе те, що ми бачимо на фронті в Україні – у межах наших оборонних спроможностей. Адже Росія вчиться також – не лише Україна. У нас більше немає часу на зволікання", – наголосила вона.

Браже також подякувала за підтримку усім столицям, які відреагували на російську брехню і погрози на адресу країн Балтії.

Норвезький міністр зазначив, що підтримка України буде однією з тем обговорення, і Норвегія закликатиме посилювати внески в українські оборонні спроможності. Також він відзначив, що Україна з її досвідом та інноваціями стає вже не лише отримувачем допомоги, а й цінним "донором безпеки" для партнерів.