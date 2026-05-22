Глава МЗС Латвії про брехню РФ щодо дронів у Балтії: "Росія тепер шукає крайніх" 

Виконувачка обов’язків глави МЗС Латвії Байба Браже вкотре відкинула російську дезінформацію про нібито дозвіл від країн Балтії Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ, зауваживши, що у Москві шукають виправдання своїм вразливостям перед українськими ударами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарях ЗМІ перед зустріччю міністрів країн НАТО у шведському Гельсінгборзі.

Браже вкотре спростувала твердження з Росії, що країни Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для того, щоб завдавати ударів по цілях у Росії.

"Україна розвинула технології та уміння, щоб бити по цілях на території Росії. У них є ці далекобійні спроможності. І тому Росія тепер намагається виставити це так, що винний хтось інший – чи то держави Балтії, чи Фінляндія, чи Польща, чи ще хтось. Ні! Росія має припинити свою війну. Тоді й атаки припиняться", – наголосила в.о. глави МЗС Латвії.

Браже також подякувала за підтримку усім столицям, які відреагували на російську брехню і погрози.

Також вона заявила, що Латвії немає причин залучати механізми НАТО через проблему із заблукалими українськими дронами, тому що це неумисні інциденти.

Браже наголосила, що технологічні інновації, які розвинулися за роки російсько-української війни, мають бути якнайшвидше інтегровані в оборонні спроможності країн Альянсу.