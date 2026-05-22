Рютте незадоволений, що лише 6-7 держав Європи активно купують зброю в США для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прагне, щоб держави Європи більш пропорційно розподіляли між собою витрати на закупівлю Україні американської зброї в рамках механізму PURL, оскільки зараз основний внесок роблять лише шість-сім союзників.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", генсек НАТО заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО у Швеції 22 травня.

Рютте констатував, що основну роботу в закупівлі зброї в США для України в рамках PURL роблять лише 6-7 європейських держав.

"Потік критично важливого американського обладнання в Україну продовжується. Це включає життєво важливу антибалістичну ракетну, протиракетну підтримку, в тому числі для систем Patriot, оплачену європейськими союзниками, відому програму PURL. Це продовжується. Європейці платять за це", – сказав Рютте.

Він наголосив, що "хоче досягти того, щоб (це) навантаження було розподілене більш рівномірно" між усіма державами Європи.

"Щоб було більше спільного несення навантаження, тому що наразі лише шість або сім союзників виконують найбільшу роботу", – підкреслив генсек НАТО.

З його слів, "хороша новина полягає в тому", що того, що роблять ці 6-7 держав, "достатньо, щоб гарантувати, що Україна продовжуватиме мати доступ до цього критично важливого американського обладнання".

Як повідомляла "Європейська правда", підтримка України буде однією з тем обговорення на зустрічі міністрів країн НАТО у Швеції, і Норвегія закликатиме збільшувати внескиʼ в українські оборонні спроможності.

На полях зустрічі також очікується засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у форматі неформальної вечері, до якої долучиться український міністр Андрій Сибіга.

Напередодні, 21 травня, Сибіга обговорив з генсеком Марком Рютте загрози з боку Росії та Білорусі.