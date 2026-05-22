Як може змінитися політика Словенії за нового прем’єра, якого підтримали "друзі Путіна"

Сьогодні, 22 травня, у Словенії голосуватимуть за нового прем’єр-міністра. Вже немає сумнівів, що ним – вже вчетверте – стане лідер Словенської демократичної партії (SDS) Янез Янша.

Голосувати за вотум довіри його уряду планують навіть ті політичні сили, які перед виборами виключали для себе співпрацю з Яншею. А на додачу – за обрання Янші буде голосувати партія Resni.ca (Істина) на чолі з проросійським спікером Зораном Стевановичем (хоча формально ця політична сила не буде входити до коаліції).

Янез Янша має дуже неоднозначну репутацію у Словенії.

Про його звивистий політичний шлях і те, чого очікувати Україні від нового прем’єра Словенії, – в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Проблемний друг України: які зміни обіцяє нова влада Словенії і де може бути загроза Києву. Далі – стислий її виклад.

Парламентські вибори, що відбулися 22 березня 2026 року, не стали тріумфом Янеза Янші.

Його партія, яка весь виборчий цикл демонструвала істотний відрив від Руху "Свобода" прем’єра Роберта Голоба, несподівано поступилася йому, зайнявши друге місце, хоч і з мінімальним відставанням.

Тож результати виборів 22 березня виглядали як мандат Роберту Голобу на нову прем’єрську каденцію. Проте сталося геть інакше.

10 квітня новообраний парламент обрав спікером проросійського популіста та лідера партії Resni.ca Зорана Стевановича. Це дало підстави говорити про формування нової коаліції, де партію Янші підтримали всі правоцентристські сили ("Нова Словенія", "Демократи", Рух "Фокус"), а голоси, що дозволять отримати більшість, надасть Resni.ca.

Про що вдалося домовитися правій коаліції?

Одна з найбільш дискусійних ініціатив – скасування бюджетного фінансування для більшості неурядових організацій, що викликало гостру критику громадського сектора.

Її порівнюють із практиками угорського уряду часів Віктора Орбана.

Не менш революційні зміни заплановані у зовнішній політиці.

За нового уряду Словенія може відкликати своє визнання незалежності Палестини. А також – перенести столицю з Тель-Авіва до Єрусалима.

І майже напевно новий уряд скасує санкції, накладені на низку ізраїльських урядовців, включно з прем’єром Беньяміном Нетаньягу – урядом Голоба вони були оголошені персонами нон грата у Словенії.

Проте чи зачепить ця зовнішньополітична "революція" відносини з Україною?

Янез Янша і в 2022 році на посаді прем’єра, і потім в опозиції послідовно підтримував надання Україні допомоги та запровадження санкцій проти РФ. В тому числі – критикуючи уряд Роберта Голоба за недостатній рівень підтримки.

Свідченням незмінності його позиції є кандидатура на посаду міністра закордонних справ у новому уряді – євродепутатка та віцепрезидентка SDS Романа Томц.

Попри те, що в Європарламенті вона працювала у комітеті з питань зайнятості та соціальних питань, її позиція щодо України не викликає сумнівів.

Проте є два фактори ризику для України. Перший – залежність нової більшості від голосів партії Resni.ca.

Другий фактор ризику – орієнтація Янші на президента США Дональда Трампа. Він, як відомо, не є симпатиком України, а на додачу – має слабкість до авторитарних лідерів, передусім до Владіміра Путіна.

Проте варто пам'ятати й інше. Янша не на словах знає, якою непростою буває боротьба за незалежність і як колишня імперія готова вбивати, щоб не випустити твою країну зі свого впливу. Він був дисидентом у часи Югославії.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Проблемний друг України: які зміни обіцяє нова влада Словенії і де може бути загроза Києву.