Литва заборонить в’їзд до Шенгену ще 600 російським воякам-учасникам війни проти України

Литва заборонить в’їзд на свою територію та до Шенгенської зони загалом близько 600 особам, яких ідентифікували як учасників бойових дій на боці РФ у війні проти України.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Міграційний департамент Литви оголосив, що країна ідентифікувала майже 600 російських вояків-учасників бойових дій проти України та ініціює заборону на в’їзд для них до Литви та Шенгенської зони загалом.

"Планується швидко включити усіх цих осіб у список небажаних осіб на території Литви та в інформаційну систему Шенгенської зони із забороною на в’їзд", – повідомили у відомстві.

Заборона на в’їзд у Литву діятиме протягом 10 років, до Шенгену – протягом 5 років, з можливістю продовження цих термінів.

Раніше у березні МВС Литви оголосило про ідентифікацію та внесення у відповідні списки 268 ідентифікованих як учасників бойових дій проти України. Відтак загальна кількість російських вояків у них тепер сягне майже 900.

Естонія, яка першою ініціювала такі заходи щодо російських вояків на рівні ЄС загалом, внесла у списки понад 1000 російських вояків.

У березні вісім країн-членів закликали керівництво ЄС заборонити в'їзд до Шенгену колишнім воякам РФ, відтоді ця ідея продовжує обговорюватися.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав готовність у ЄС ініціювати такі кроки.