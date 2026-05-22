Как может измениться политика Словении при новом премьере, которого поддержали "друзья Путина"

Сегодня, 22 мая, в Словении состоится голосование за нового премьер-министра. Уже нет сомнений, что им – уже в четвертый раз – станет лидер Словенской демократической партии (SDS) Янез Янша.

Голосовать за вотум доверия его правительству планируют даже те политические силы, которые перед выборами исключали для себя сотрудничество с Яншей. А в дополнение – за избрание Янши будет голосовать партия Resni.ca (Истина) во главе с пророссийским спикером Зораном Стевановичем (хотя формально эта политическая сила не будет входить в коалицию).

Янез Янша имеет очень неоднозначную репутацию в Словении.

О его извилистом политическом пути и том, чего ожидать Украине от нового премьера Словении, – в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Проблемный друг Украины: какие изменения обещает новая власть Словении и в чем может быть угроза Киеву. Далее – краткое изложение статьи.

Парламентские выборы, состоявшиеся 22 марта 2026 года, не стали триумфом Янеза Янши.

Его партия, которая на протяжении всего избирательного цикла демонстрировала существенный отрыв от Движения "Свобода" премьера Роберта Голоба, неожиданно уступила ему, заняв второе место, хотя и с минимальным отставанием.

Поэтому результаты выборов 22 марта выглядели как мандат Роберту Голобу на новый премьерский срок. Однако всё сложилось совсем иначе.

10 апреля новоизбранный парламент избрал спикером пророссийского популиста и лидера партии Resni.ca Зорана Стевановича. Это дало основания говорить о формировании новой коалиции, в которой партию Янши поддержали все правоцентристские силы ("Новая Словения", "Демократы", Движение "Фокус"), а голоса, позволяющие получить большинство, предоставит Resni.ca.

О чем удалось договориться правой коалиции?

Одна из самых дискуссионных инициатив – отмена бюджетного финансирования для большинства неправительственных организаций, что вызвало острую критику со стороны гражданского общества.

Ее сравнивают с практиками венгерского правительства времен Виктора Орбана.

Не менее революционные изменения запланированы во внешней политике.

При новом правительстве Словения может отозвать своё признание независимости Палестины. А также – перенести столицу из Тель-Авива в Иерусалим.

И почти наверняка новое правительство отменит санкции, наложенные на ряд израильских чиновников, включая премьера Биньямина Нетаньяху – правительством Голоба они были объявлены персонами нон грата в Словении.

Однако затронет ли эта внешнеполитическая "революция" отношения с Украиной?

Янез Янша и в 2022 году на посту премьера, и затем в оппозиции последовательно поддерживал оказание помощи Украине и введение санкций против РФ. В том числе – критикуя правительство Роберта Голоба за недостаточный уровень поддержки.

Свидетельством неизменности его позиции является кандидатура на пост министра иностранных дел в новом правительстве – евродепутат и вице-президент SDS Романа Томц.

Несмотря на то, что в Европарламенте она работала в комитете по вопросам занятости и социальных вопросов, ее позиция в отношении Украины не вызывает сомнений.

Однако существуют два фактора риска для Украины. Первый – зависимость нового большинства от голосов партии Resni.ca.

Второй фактор риска – ориентация Янши на президента США Дональда Трампа. Он, как известно, не симпатизирует Украине, а к тому же питает слабость к авторитарным лидерам, прежде всего к Владимиру Путину.

Однако стоит помнить и другое. Янша не на словах знает, насколько непростой бывает борьба за независимость и как бывшая империя готова убивать, чтобы не выпустить твою страну из-под своего влияния. Он был диссидентом во времена Югославии.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Проблемный друг Украины: какие изменения обещает новая власть Словении и в чем может быть угроза Киеву.