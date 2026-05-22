У Литві затримали громадянина Польщі, який збирався нелегально перетнути кордон з Білоруссю

Литовські прикордонники затримали громадянина Польщі, якого впіймали на спробі перетину кордону в бік Білорусі поза пунктами пропуску.

Інцидент стався ще у середу 20 травня, проте Державна служба охорони кордону повідомила про нього лише у п’ятницю.

Поблизу села Ясконіас в районі міста Друскінінкай литовські прикордонники зупинили за 200 метрів від кордону з Білоруссю чоловіка із саморобною драбиною. Під час перевірки він показав польський паспорт.

У нього були також велосипед, спальник, сумки – де у тому числі виявили молоток, цвяхи і ножі, а також готівку у доларах США і злотих на загальну суму близько 60 тисяч євро.

Затриманий поляк визнав, що планував за допомогою драбини перелізти через колючий дріт на кордоні.

У суді йому погодили запобіжний захід у вигляді місяця тримання під вартою. Про можливі мотиви поїздки чоловіка не повідомляють.

У січні 2025 року латвійські прикордонники затримали громадянина України, який намагався незаконно перетнути кордон на велосипеді, щоб опинитись у Росії.

Влітку 2025 року естонські прикордонники затримали громадянина Польщі після нелегального перетину кордону на річці Нарва у бік Росії, його запідозрили у намірах вступити в армію РФ.