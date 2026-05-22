У Литві затримали громадянина Польщі, який збирався нелегально перетнути кордон з Білоруссю

Новини — П'ятниця, 22 травня 2026, 13:12 — Марія Ємець

Литовські прикордонники затримали громадянина Польщі, якого впіймали на спробі перетину кордону в бік Білорусі поза пунктами пропуску. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався ще у середу 20 травня, проте Державна служба охорони кордону повідомила про нього лише у п’ятницю.

Поблизу села Ясконіас в районі міста Друскінінкай литовські прикордонники зупинили за 200 метрів від кордону з Білоруссю чоловіка із саморобною драбиною. Під час перевірки він показав польський паспорт. 

У нього були також велосипед, спальник, сумки – де у тому числі виявили молоток, цвяхи і ножі, а також готівку у доларах США і злотих на загальну суму близько 60 тисяч євро. 

Затриманий поляк визнав, що планував за допомогою драбини перелізти через колючий дріт на кордоні. 

У суді йому погодили запобіжний захід у вигляді місяця тримання під вартою. Про можливі мотиви поїздки чоловіка не повідомляють. 

У січні 2025 року латвійські прикордонники затримали громадянина України, який намагався незаконно перетнути кордон на велосипеді, щоб опинитись у Росії.  

Влітку 2025 року естонські прикордонники затримали громадянина Польщі після нелегального перетину кордону на річці Нарва у бік Росії, його запідозрили у намірах вступити в армію РФ. 

