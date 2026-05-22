Швеція відкрита до ролі НАТО в Ормузькій протоці – МЗС

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що Стокгольм залишає відкритою можливість участі НАТО у відновленні судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це вона сказала у коментарі Politico, передає "Європейська правда".

За словами Стенергард, в інтересах Швеції та Європи – забезпечити, щоб протока залишалася відкритою і щоб Іран не міг знову використовувати її як зброю.

"Тому я цілком готова обговорити різні формати", – зазначила міністерка.

Вона зазначила, що хоча НАТО має "завжди бути обережним, щоб не створювати нових прецедентів" при розгляді можливої ролі на Близькому Сході, "дуже важливо забезпечили захист свободи судноплавства, оскільки це є фундаментальним для вільної торгівлі".

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО начебто обговорює можливість надання допомоги суднам у проходженні через заблоковану Ормузьку протоку, якщо цей водний шлях не буде відкрито до початку липня.

17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними видання The Times, Україна готова направити в Ормузьку протоку для розмінування свої мінні тральники з Британії.