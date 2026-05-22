Бельгія закупить крилаті ракети на 700 млн євро

Бельгія має намір закупити крилаті ракети норвезького виробництва для своїх нових винищувачів F-35 на суму близько 700 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Belga News.

Йдеться про ракети AGM-184 JSM, які розробляються норвезькою компанією Kongsberg спільно з американською оборонною фірмою Raytheon. Ця зброя здатна вражати цілі на суші або на морі на відстані до 350 км.

Ракети можна перевозити всередині винищувачів F-35, при цьому не знижуючи прихованості літака, що допомагає йому уникати виявлення ворожими радарами.

Представники бельгійського Міністерства оборони не розкрили, скільки одиниць планується закупити.

Очікується, що ці ракети пізніше будуть використані на військових безпілотниках SkyGuardian. Бельгійська армія також замовила 16 британських ракет Brimstone та 120 ракет Hellfire американського виробництва для бойових дронів.

