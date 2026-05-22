ЗМІ: Рютте просуває новий план, щоб втримати США в НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висунув нову ініціативу, яка має на меті зберегти активну роль Сполучених Штатів в Альянсі, – купувати більше озброєння в американських компаній.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Згідно з планом Рютте, нові оборонні угоди, які будуть вигідні США, допоможуть повернути прихильність американського президента Дональда Трампа до НАТО.

Виробництво оборонної продукції буде пріоритетною темою зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському місті Гельсінгборг у п'ятницю.

За словами трьох дипломатів НАТО, Рютте останніми тижнями очолив кампанію щодо значного збільшення виробництва та обсягів оборонних угод, прагнучи зробити липневий саміт лідерів Альянсу в Анкарі успішним.

За даними джерел, це спрямовано на подолання реального дефіциту озброєння в Європі, а також на створення економічної аргументації, яка знаходить відгук у Трампа.

Як зазначили дипломати, це включає заохочення спільних підприємств до угод з американськими оборонними фірмами та збільшення продажів американської зброї. Збільшення виробництва, ймовірно, також буде "важливою частиною" декларації липневого саміту в Анкарі.

Водночас Politico зазначає, що будь-які зусилля щодо глибокого залучення НАТО до оборонних угод, ймовірно, спричинять зіткнення з ЄС, який готується надати позики на мільярди євро за програмою SAFE, щоб надати пріоритет розвитку власної оборонної промисловості.

Сам генсек НАТО має мало інструментів для реального впливу на промислове виробництво країн-членів, тому втілити його план буде нелегко.

Раніше видання Financial Times писало, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте цього тижня закликатиме європейські оборонні компанії збільшити інвестиції та наростити виробництво, оскільки Альянс прагне зміцнити військовий потенціал континенту та заспокоїти президента США.

А на полях міністерської зустрічі НАТО у Швеції 21-22 травня Рютте закликав європейські країни більш пропорційно розподіляли між собою витрати на закупівлю Україні американської зброї в рамках механізму PURL, оскільки зараз основний внесок роблять лише шість-сім союзників.