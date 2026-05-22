Держсекретар США: на саміті НАТО обговорять "розчарування" Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на саміті в Анкарі у липні будуть обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа щодо НАТО.

Про це він сказав перед початком міністерської зустрічі НАТО у Швеції 22 травня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що майбутній саміт в Анкарі стане "одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО", оскільки лідерам доведеться реагувати на "розчарування" Трампа "реакцією альянсу на наші операції на Близькому Сході".

"Це питання доведеться вирішувати, але воно не буде вирішене чи розглянуте сьогодні. Це те, що мають обговорити лідери", – сказав держсекретар США.

Також Рубіо відзначив заяву Трампа щодо направлення 5 тисяч військових до Польщі.

"Сполучені Штати продовжують мати глобальні зобов’язання, які вони повинні виконувати щодо розгортання наших сил, і це постійно вимагає від нас перегляду того, де ми розміщуємо війська. Це не є покаранням, це просто щось, що триває, і це існувало раніше", – додав Рубіо.

Напередодні Рубіо заявив, що адміністрація Трампа все ще розчарована союзниками по НАТО через їхню позицію щодо війни в Ірані.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

На тлі суперечок із союзниками Трамп ухвалив рішення щодо скорочення військового контингенту США в Німеччині. Він також допускав, що скоротить чисельність американських військ в Іспанії та Італії.